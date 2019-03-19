Форвард Шахтаря Жуніор Мораес давно мріяв зіграти за збірну України.
Про це він повідомляє terrikon.
"Відчуваю себе дуже щасливим. Сьогодні особливий день, про який я мріяв роками. Сім'я мене підтримала, хоч і знає, що тепер ми проведемо разом менше часу. Тренерський штаб і футболісти зустріли тепло. Відчувається, що в команді чудова атмосфера", - сказав Мораес
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"Пісня для посвячення? Ні, поки я її не вибрав. Насправді, співаю я просто жахливо. Але знаю майже все слова гімну України і виконую його з особливим почуттям. Португалія - серйозний суперник. Разом з тим, в нашій збірній багато сильних футболістів. Ми здатні забити. Буде важко, але шанс на перемогу є", - вважає футболіст Шахтаря.
Нагадаємо, Шевченко на прес-конференції натякав що викличе екс-бразильця у збірну.
Напередодні тренування збірної відвідало близько 2 тисяч глядачів.
Джерело - terrikon.