Мораес отримав виклик до збірної України

Новоспечений українець спробує проявити себе в команді Шевченка

Гравця донецького Шахтаря Жуніора Мораеса, який отримав українське громадянство, викликали до лав національної збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко ухвалив рішення запросити гравця до лав синьо-жовтих. Мораес прибуде в стан команди вранці 19 березня.

З колективом Жуніор познайомиться на теоретичному занятті, що відбудеться до обіду. Увечері ж новачок головної команди країни візьме участь у першому для себе тренуванні у складі збірної.

Нагадаємо, Шевченко на прес-конференції натякав що викличе екс-бразильця у збірну.

Напередодні тренування збірної відвідало близько 2 тисяч глядачів.

Джерело - ФФУ.