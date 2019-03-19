Чеснаков: Не заслуговуємо бути в першій шістці

Капітан полтавців критично оцінив виступи Ворскли у першій частині сезону

Пенальті у ворота полтавської Ворскли в матчі з київським Арсеналом не ключовий момент, через який полтавці проґавили місце у першій шістці.

Так вважає капітан зелено-білих Володимир Чеснаков.

"У нас було все необхідне — весняний графік з суперниками, які були по зубах. Ми повинні були вигравати, давно вирішити це завдання. А так залишили все на останній тур. Перший тайм у нашому виконанні був ще більш-менш, а другий... Справа не тільки в пенальті. Ми просто відбивалися, не могли навіть два паси зв'язати. Не заслуговуємо бути в першій шістці", - сказав Чеснаков.

Нагадаємо, стали відомі всі учасники першої та другої шістки УПЛ.

Тим часом у Ворскли може з'явитися новий тренер.

Джерело - Терикон.