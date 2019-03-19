Чеснаков: Не заслуговуємо бути в першій шістці

Пенальті у ворота полтавської Ворскли в матчі з київським Арсеналом не ключовий момент, через який полтавці проґавили місце у першій шістці.
Так вважає капітан зелено-білих Володимир Чеснаков.
"У нас було все необхідне — весняний графік з суперниками, які були по зубах. Ми повинні були вигравати, давно вирішити це завдання. А так залишили все на останній тур. Перший тайм у нашому виконанні був ще більш-менш, а другий... Справа не тільки в пенальті. Ми просто відбивалися, не могли навіть два паси зв'язати. Не заслуговуємо бути в першій шістці", - сказав Чеснаков.
Нагадаємо, стали відомі всі учасники першої та другої шістки УПЛ.
Тим часом у Ворскли може з'явитися новий тренер.
Джерело - Терикон.