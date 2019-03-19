Головний тренер Ворскли Василь Сачко може покинути команду.
Про це повідомив журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас.
Актуально: Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ
"У Ворсклі схиляються до звільнення Василя Сачка. Рішення ще не прийняте. Але серед кандидатів його замінити основний — Валерій Кривенцов", - написав журналіст.
Кривенцов нині тренує молодіжний склад Шахтаря. Раніше працював керманичем Іллічівця. Сачко очолює полтавців з 2014 року.
Нагадаємо, Ворскла програла боротьбу за місце в ТОП-6.
Тим часом Сачко заявив, що готовий піти у відставку.
Джерело - Чемпіон.