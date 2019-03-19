Керівництво полтавців може звільнити Василя Сачка

Головний тренер Ворскли Василь Сачко може покинути команду.

Про це повідомив журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас.

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"У Ворсклі схиляються до звільнення Василя Сачка. Рішення ще не прийняте. Але серед кандидатів його замінити основний — Валерій Кривенцов", - написав журналіст.

Кривенцов нині тренує молодіжний склад Шахтаря. Раніше працював керманичем Іллічівця. Сачко очолює полтавців з 2014 року.

Нагадаємо, Ворскла програла боротьбу за місце в ТОП-6.

Тим часом Сачко заявив, що готовий піти у відставку.

Джерело - Чемпіон.