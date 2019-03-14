Захисник Динамо: В УПЛ матчі важкі лише до першого голу

Кадар заявив, що київський клуб краще за інші команди чемпіонату

В українській Прем'єр-лізі більшість команд грають до першого голу.

Таку думку висловив центральний захисник Динамо Тамаш Кадар прокоментував перемогу свого клубу над Арсеналом-Київ (4:0). Слова угорця наводить Nemzeti Sport.

"Дербі проти Арсенал-Київ? На матчі були присутні дві групи фанатів з Києва. Стадіон не був повним (7 686 глядачів - прим.). В УПЛ всі матчі важкі до першого голу. Ми кращі за інші команди", - сказав Кадар.

В 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо зіграє з Челсі.

Матч Динамо - Челсі буде доступний у відеотрансляції на нашому сайті, крім того ми проведемо для вас текстовий онлайн поєдинку.

Джерело - http://www.nemzetisport.hu.