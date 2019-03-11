Динамо розгромило Арсенал, Зоря не змогла переграти Львів. Відеоогляди матчів 21-го туру УПЛ

9 та 10 березня, відбулися матчі 21-го туру Української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України, УПЛ
21-й тур
9 березня
Маріуполь - Чорноморець 0:0
Ворскла - Десна 0:0
Львів - Зоря 0:0
Чемпіонат України, УПЛ
21 тур
10 березня
Шахтар - Карпати 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 6 Коваленко, 2:0 - 34 Матвієнко, 3:0 - 44 Майкон, 4:0 - 64 Коваленко, 77 - Тайсон
Динамо - Арсенал-Київ 4:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 28 Гармаш, 2:0 - 37 Сідклей, 3:0 - 39 Гармаш, 4:0 - 46 Циганков.
Олександрія - Олімпік 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 69 Ковалець, 1:1 - 88 Дійє
Турнірна таблиця УПЛ після 21-го туру
|М
|Команда
|І
|О
|1
|
Шахтар
|21
|54
|2
|
Динамо
|21
|47
|3
|
Олександрія
|21
|38
|4
|
Зоря
|21
|32
|5
|
Маріуполь
|21
|29
|6
|
Ворскла
|21
|28
|7
|
Десна
|21
|28
|8
|
Львів
|21
|27
|9
|
Карпати
|21
|20
|10
|
Олімпік
|21
|20
|11
|
Чорноморець
|21
|16
|12
|
Арсенал-Київ
|21
|11
Джерело - Чемпіон.