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Динамо розгромило Арсенал, Зоря не змогла переграти Львів. Відеоогляди матчів 21-го туру УПЛ

Сьогодні 06:30 447 0
Динамо розгромило Арсенал, Зоря не змогла переграти Львів. Відеоогляди матчів 21-го туру УПЛ

 9 та 10 березня, відбулися матчі 21-го туру Української Прем'єр-ліги. 

Чемпіонат України, УПЛ

21-й тур

9 березня

Маріуполь - Чорноморець 0:0

Ворскла - Десна 0:0

Львів - Зоря 0:0

Чемпіонат України, УПЛ

21 тур

10 березня

Шахтар - Карпати 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Коваленко, 2:0 - 34 Матвієнко, 3:0 - 44 Майкон, 4:0 - 64 Коваленко, 77 - Тайсон

Динамо - Арсенал-Київ 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 28 Гармаш, 2:0 - 37 Сідклей, 3:0 - 39 Гармаш, 4:0 - 46 Циганков.

Олександрія - Олімпік 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Ковалець, 1:1 - 88 Дійє

Турнірна таблиця УПЛ після 21-го туру

М Команда І О
1
Шахтар
 21 54
2
Динамо
 21 47
3
Олександрія
 21 38
4
Зоря
 21 32
5
Маріуполь
 21 29
6
Ворскла
 21 28
7
Десна
 21 28
8
Львів
 21 27
9
Карпати
 21 20
10
Олімпік
 21 20
11
Чорноморець
 21 16
12
Арсенал-Київ
 21 11

 

Джерело - Чемпіон.

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