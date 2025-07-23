Шовковський: Динамо потрібно працювати над реалізацією моментів

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський вважає, що його підопічні мали реалізувати більше моментів у першому матчі з Хамрун Спартанс (3:0) у другому колі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Слова наставника киян цитує пресслужба.

"Насамперед вітаю уболівальників з важливою перемогою у першій офіційній грі. Були непрості погодні умови, навіть зараз температура +29 градусів. Ми виграли з рахунком 3:0, але, вважаю, мали забивати набагато більше. Стільки нереалізованих моментів, безумовно, не додають оптимізму, хоча добре, що ми їх взагалі створюємо. Нам потрібно ще багато працювати над їх реалізацією та виконанням.

У цілому, розуміли, за допомогою чого буде грати наш суперник. Коли побачили їхній склад, стало ясно, що вони діятимуть за однією схемою, а потім перебудуються, що вони й зробили ще у першому таймі. Ще раз вітаю усіх з перемогою, дякую гравцям. За таких умов було непросто, але ми зробили перший крок, а ще одна гра попереду", – сказав Шовковський.

Матч-відповідь Динамо – Хамрун відбудеться за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійську команду, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.