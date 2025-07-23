Всі задоволені: Волошин – про перемогу Динамо над Хамрун Спартанс
Вінгер київського Динамо Назар Волошин заявив, що команда задоволена результатом матчу з Хамрун Спартанс (3:0) у другому колі кваліфікації Ліги чемпіонів.
Цитує гравця пресслужба клубу
22-річний футболіст вийшов на 66-й хвилині гри та записав на свій рахунок гол та результативну передачу.
"Зараз у всіх лише позитивні емоції. Перемогли, добре зіграли, забили три голи. Результат непоганий, можна сказати, що всі задоволені.
Багато працювали, багато бігали, над тактикою багато працювали – це дало плоди й ми перемогли.
Епізод з третім голом? Потрібно завжди бігти на дальню стійку, і обов'язково заб'єш. Сьогодні так і вийшло!
Будемо почуватися впевненіше, але при цьому все одно матч-відповідь починатиметься за рахунку 0:0, і ми будемо намагатися знову перемогти", – заявив Волошин.
Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.
Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.