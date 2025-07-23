Всі задоволені: Волошин – про перемогу Динамо над Хамрун Спартанс

Вінгер київського Динамо Назар Волошин заявив, що команда задоволена результатом матчу з Хамрун Спартанс (3:0) у другому колі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Цитує гравця пресслужба клубу

22-річний футболіст вийшов на 66-й хвилині гри та записав на свій рахунок гол та результативну передачу.

"Зараз у всіх лише позитивні емоції. Перемогли, добре зіграли, забили три голи. Результат непоганий, можна сказати, що всі задоволені.

Багато працювали, багато бігали, над тактикою багато працювали – це дало плоди й ми перемогли.

Епізод з третім голом? Потрібно завжди бігти на дальню стійку, і обов'язково заб'єш. Сьогодні так і вийшло!

Будемо почуватися впевненіше, але при цьому все одно матч-відповідь починатиметься за рахунку 0:0, і ми будемо намагатися знову перемогти", – заявив Волошин.