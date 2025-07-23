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Всі задоволені: Волошин – про перемогу Динамо над Хамрун Спартанс

Олександр Булава — 23 липня 2025, 00:14
Всі задоволені: Волошин – про перемогу Динамо над Хамрун Спартанс
Волошин та Буяльський
ФК Динамо

Вінгер київського Динамо Назар Волошин заявив, що команда задоволена результатом матчу з Хамрун Спартанс (3:0) у другому колі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Цитує гравця пресслужба клубу

22-річний футболіст вийшов на 66-й хвилині гри та записав на свій рахунок гол та результативну передачу.

"Зараз у всіх лише позитивні емоції. Перемогли, добре зіграли, забили три голи. Результат непоганий, можна сказати, що всі задоволені.

Багато працювали, багато бігали, над тактикою багато працювали – це дало плоди й ми перемогли.

Епізод з третім голом? Потрібно завжди бігти на дальню стійку, і обов'язково заб'єш. Сьогодні так і вийшло!

Будемо почуватися впевненіше, але при цьому все одно матч-відповідь починатиметься за рахунку 0:0, і ми будемо намагатися знову перемогти", – заявив Волошин.

Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

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