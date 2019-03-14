Динамо - Челсі: анонс та прогноз матчу Ліги Європи

Динамо - Челсі

Ліга Європи. 1/8 фіналу

НСК Олімпійський, Київ. 14 березня, 19:55

Головний арбітр: Тобіас Штілер (Німеччина)

Асистенти арбітра: Майк Пікель, Крістіан Гіттельманн (обидва - Німеччина)

Четвертий арбітр: Ян Зейдель (Німеччина)

Усього тиждень пролетів, і ми стаємо свідками другої частини Марлезонського балету, а точніше - матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо і лондонським Челсі. Про початок зустрічі на НСК Олімпійський повідомить о 19.55 свисток німецького арбітра Тобіаса Штілера. "Без ілюзій" - саме такого принципу мають намір дотримуватися всі, хто, незалежно від ступеня відданості динамівській емблемі, стоїть двома ногами на землі. Так, ми всі нинішньої весни ставали свідками багатьох єврокубкових камбеків, але ... ці камбеки відбувалися на інших футбольних планетах, з командами іншого класу з іншими кадровими можливостями.

Читайте також: Ігуаїн може пропустити матч з Динамо

До числа таких відноситься, в тому числі, і Челсі - команда, яка лише волею долі опинилася в турнірі, статус якого офіційно вважається нижче лігочемпіоновського. Але, як сказав би відомий український тренер, "то таке". У будь-якому випадку, лондонським аристократам на сьогоднішній день намагається протистояти молода динамівська молодь. Намагається, але не більше того. Вище голови, як відомо, не стрибнеш. Але це зовсім не означає, що треба опустити руки і просто відбути протокольну формальність. Ось вже на що вечір четверга стане іспитом, так це на відданість тому самому динамівському символу. Найкраща можливість довести це на ділі, ніж в поєдинку проти синіх, ще й при таких передматчевих розкладах, навряд чи з'явиться найближчим часом.

Та й вболівальники, які під зав'язку заповнять стадіон, поза всякими сумнівами захочуть побачити бажання гравців битися, показати динамівський характер. І якщо стануть свідками всього перерахованого, то цифри на табло будуть мати для них далеко не першорядне значення. Як зазначив на передматчевій прес-конференції головний тренер Динамо Олександр Хацкевич, у команді нічого не змінилося після гри з Арсеналом-Київ, якщо, звичайно, не брати до уваги, що динамівцям не допоможе дискваліфікований Буяльський. У складі лондонців немає дискваліфікованих і травмовані, наскільки відомо, також відсутні.

Орієнтовні склади:

Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Шабанов, Бурда, Шепелєв, Сидорчук, Сідклей, Шапаренко, Циганков, Гармаш

Челсі: Аррісабалага, Дзаппакоста, Крістенсен, Луїс, Алонсо, Ковачич, Жоржинью, Барклі, Вілліан, Педро, Жиру

Слова:

Олександр Хацкевич (головний тренер Динамо): "Нам треба йти в атаку великими силами і ризикувати в цій грі. Зрозуміло, що три м'ячі - гарна перевага для Челсі. Але чудеса є і в футболі, і в житті. Ми сподіваємося не лише на диво, але і на те, що нам вдасться забити швидкий м'яч. А там вже гра сама підкаже, як потрібно діяти".

Мауріціо Саррі (головний тренер Челсі): "Ментально це дуже важкий матч. Цей поєдинок також небезпечний для нас. Дуже важливо уникнути недооцінки Динамо, ми бачили, як добре вони зіграли проти Олімпіакоса. Завтра ми повинні не просто вийти в наступний раунд, а саме перемогти, інакше можуть виникнути проблеми".

Цікаві факти:

- Челсі і Динамо вже перетиналися раніше. На груповому етапі Ліги чемпіонів 15/16 зустріч в Лондоні закінчилася перемогою господарів 2:1, а в Києві команди зіграли в нульову нічию. У підсумку обидва суперники вийшли в наступний раунд турніру.

- Київське Динамо досить часто зустрічалося з англійськими клубами, 27 матчів. Один з останніх успіхів в іграх з англійцями - яскравий поєдинок проти Евертона, у якому кияни здобули найбільшу результативну перемогу над англійськими командами - 5:2. Ця зустріч і зовсім стала найрезультативнішою за всю історію протистоянь з англійцями.

- Челсі ж з українцями зустрічався лише тричі (5 поєдинків). Матчі припали на груповий етап Ліги чемпіонів та 1/8 Ліги Європи (перший матч між командами). З киянами аристократи розписали нічию в Києві і виграли в Лондоні, а ось Шахтарю вони програли в Україні, але на своєму полі знову здобули перемогу.

- Згідно даних Transfermarkt нинішній склад лондонського клубу, чий середній вік 27,9, вартує 886,75 мільйонів євро, у той час як склад київського колективу (середній вік 24,7) - 83 млн. Таким чином, кияни стоять на 803,75 мільйонів менше, ніж клуб з Англії.

Прогноз Чемпіона: 0:2

Дивіться також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Джерело - Чемпіон.