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Ліверпуль вивчає трансфер вінгера Реала

Олександр Булава — 23 липня 2025, 01:00
Ліверпуль вивчає трансфер вінгера Реала
Родріго Гоес
ФК Реал Мадрид

Ліверпуль слідкує за ситуацією навколо бразильського вінгера мадридського Реала Родріго.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

25-річний гравець є одним із кандидатів на заміну для Луїса Діаса в разі його відходу. Англійський клуб був проінформований про умови такого трансферу та поточний стан справ.

Реал відкритий до продажу футболіста, який повідомлений про це. Наразі вивчаються варіанти на трансферному ринку.

Зазначається, що перехід бразильця буде дуж дорогим. Нападник наразі заробляє у складі "вершкових" до 10 мільйонів євро на рік після сплати податків.

Контракт Родріго з Реалом діє до літа 2028 року, його трансферна вартість оцінюється в 90 мільйонів євро. В минулому сезоні на рахунку 24-річного бразильця 14 голів і 11 асистів у 54 матчах за мадридський Реал у всіх турнірах.

Нещодавно повідомляли про зацікавленість Барселони та ПСЖ у трансфері Родріго.

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Родріго

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