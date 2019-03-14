Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу Ліги Європи

Київське Динамо зіграє матч-відповід 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Матч відбудеться на НСК Олімпійський 14 березня. Початок о 19:55.

Текстова трансляція поєдинку Динамо - Челсі відбуватиметься на Чемпіоні у цій новині.

Також: Трансляція Динамо - Челсі: онлайн 14.03.2019

Нагадаємо, у першому матчі, які відбувся тиждень тому, Челсі розгромив Динамо з рахунком 3:0.

Напередодні команди провели тренування передматчеві тренування, а наставник аристократів Мауріціо Саррі жорстко розкритикував поле на Олімпійському та

🔋 Fully charged...



Ready for #DYNCHE! 👊 pic.twitter.com/S0Yf3QgS5B

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 марта 2019 г. href="https://champion.com.ua/football/2019/03/13/814523/sarri-shokuvali-ukrayinski-zhurnalisti" target="_blank" rel="noopener">українських журналістів.

Тож не пропустіть, Динамо - Челсі онлайн на нашому сайті. Початок трансляції о 19:45.

Джерело - Чемпіон.