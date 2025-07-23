Спортинг прийняв пропозицію Арсенала щодо Дьокереша – джерело
Форвард збірної Швеції та Спортинга Віктор Дьокереш близький до переходу в лондонський Арсенал.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби досягли усної домовленості про перехід 27-річного гравця. Португальці прийняли останню пропозицію "канонірів" у розмірі 63,5 млн євро + 10 млн бонусами.
Нападник підпише 5-річний контракт з Арсеналом. Він хотів перейти тільки в лондонський клуб.
У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за клуб.
Нагадаємо, Дьокереш бойкотував тренувальні збори Спортинга. Таке рішення гравця було пов’язане з його бажанням перейти в Арсенал і конфліктом із президентом клубу Фредеріко Варандашем.
Раніше Олександр Зінченко потрапив у заявку Арсенала на матчі, які пройдуть в межах азійського передсезонного турне.