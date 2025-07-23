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Спортинг прийняв пропозицію Арсенала щодо Дьокереша – джерело

Олександр Булава — 23 липня 2025, 00:40
Спортинг прийняв пропозицію Арсенала щодо Дьокереша – джерело
Віктор Дьокереш
Getty Images

Форвард збірної Швеції та Спортинга Віктор Дьокереш близький до переходу в лондонський Арсенал.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли усної домовленості про перехід 27-річного гравця. Португальці прийняли останню пропозицію "канонірів" у розмірі 63,5 млн євро + 10 млн бонусами.

Нападник підпише 5-річний контракт з Арсеналом. Він хотів перейти тільки в лондонський клуб.

У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за клуб.

Нагадаємо, Дьокереш бойкотував тренувальні збори Спортинга. Таке рішення гравця було пов’язане з його бажанням перейти в Арсенал і конфліктом із президентом клубу Фредеріко Варандашем.

Раніше Олександр Зінченко потрапив у заявку Арсенала на матчі, які пройдуть в межах азійського передсезонного турне.

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