Головний лікар Динамо: Ушкодження Соля виявилося серйозним

Новачка Динамо Франа Соля очікує важка операція.
Про це повідомив головний лікар Динамо Леонід Миронов.
"Вчора у Барселоні Франа обстежив професор Рамон Кугат. Він прийшов до висновку, що Солю все ж знадобиться операція. Ушкодження виявилося серйозним", - сказав Миронов.
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"Однак операція відбудеться не сьогодні, а завтра, оскільки для її проведення викликали професор із США, фахівець з лікування саме таких пошкоджень плечового суглоба. Він буде асистувати професорові Рамону, так як операція буде досить важка. Сьогодні він прилетить до Барселони, тому операцію перенесли на один день", - заявив лікар.
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"Після артроскопії фахівці визначать більш точний характер і ступінь ушкодження і тоді стануть відомі терміни реабілітації", - підсумував фахівець.
Нагадаємо, матч Челсі - Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів.
Джерело - офіційний сайт Динамо.