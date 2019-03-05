Головний лікар Динамо: Ушкодження Соля виявилося серйозним

Новачка Динамо Франа Соля очікує важка операція.

Про це повідомив головний лікар Динамо Леонід Миронов.

"Вчора у Барселоні Франа обстежив професор Рамон Кугат. Він прийшов до висновку, що Солю все ж знадобиться операція. Ушкодження виявилося серйозним", - сказав Миронов.

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"Однак операція відбудеться не сьогодні, а завтра, оскільки для її проведення викликали професор із США, фахівець з лікування саме таких пошкоджень плечового суглоба. Він буде асистувати професорові Рамону, так як операція буде досить важка. Сьогодні він прилетить до Барселони, тому операцію перенесли на один день", - заявив лікар.