Динамо в гостях обіграло Десну

Мій профіль

Реал - Барселона: анонс та прогноз матчу Ла-Ліги

Сьогодні 06:50 440
Реал - Барселона: онлайн-трансляція Ель Класіко
Сьогодні 15:00 1385
Гвардіола шукатиме заміну Зінченку
Сьогодні 14:12 1242 1
Замдира академії Динамо: Суркіс поставив завдання, щоб клуб на 70% складався з вихованців
Сьогодні 11:31 422
Усик та Повєткін далекі від підписання контракту
Сьогодні 10:06 1089
Українець пройшов процедуру зважування перед боєм за титул чемпіона Європи
Вчора 23:40 666
Українські синхроністки виграли два золота на етапі Світової серії
Вчора 23:34 581 1
ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами
Вчора 18:51 1696 1
Українка побореться за вихід у фінал чемпіонату Європи
Вчора 18:00 1061
Українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU
Вчора 16:23 1219
Навколо спорту
Блоги
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання Валерій Ручка
Вчора 11:41 1880
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність Валерій Ручка
Вчора 07:30 1655
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 07:00 2550
Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО
Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 06:50 1878
Уболівальник виграв 100 тисяч доларів на матчі НБА. ВІДЕО
Уболівальник виграв 100 тисяч доларів на матчі НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 01:58 962
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО Максим Буйдин
28.02.2019 19:43 3163 3
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби Максим Буйдин
28.02.2019 19:15 2606
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз Максим Буйдин
28.02.2019 18:33 2137
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО Максим Буйдин
28.02.2019 17:18 616
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО Валерій Ручка
28.02.2019 16:25 693
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:30 Бокс Джейкобс: Я здатний нокаутувати Альвареса 140
17:15 Футбол Кравець забив Бешикташу в матчі чемпіонату Туреччини 624
17:00 Футбол Соль пропустить два місяці через травму 981
16:43 Легка атлетика Українка в останній момент знялася з чемпіонату Європи 757
16:32 Футбол Тоттенгем розписав нічию з Арсеналом 424
16:29 Блог Зірки Дніпра - на вашому стадіоні 464
16:15 Біатлон Бондар стала п'ятою в спринтерській гонці Кубка IBU 608
16:05 Футбол Динамо в гостях обіграло Десну 1321
15:54 Легка атлетика Бех-Романчук пробилася у фінал чемпіонату Європи 484
15:33 Навколо спорту Кіченок показала, як відновлюється після травми 198
15:05 Блог Холіфілд нокаутував хокеїста Кароліни 1107
15:00 Футбол Реал - Барселона: онлайн-трансляція Ель Класіко 1385
14:55 Футбол Лаціо - Рома: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Серії А 440
14:24 Футбол Шахтар прибув до Одеси без Бутка та Тете 585
14:12 Футбол Гвардіола шукатиме заміну Зінченку 1242 1
14:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 245147
13:44 Футбол Десна - Динамо: стартові склади команд 824
13:43 Блог Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі 747
13:27 Футбол Головний тренер Ювентуса може очолити Інтер 748
13:25 Блог Шахтар перетворить Арсенал-Київ у свій фарм-клуб 1158
13:09 Хокей Анонс стартового матчу плей-оф Крижані Вовки - Дніпро 506
13:08 Футбол Росіяни перестали бути легіонерами в Білорусії 697
12:51 Футбол Тренер Шахтаря: Динамо завжди грає однаково. Завжди 971
12:46 Футбол Шахтар заплатив Чорноморцю шалену суму за перемогу над Динамо 2017-го 1858
12:28 ММА Мак-Грегор залишився без суперника 575

Динамо в гостях обіграло Десну

Сьогодні 16:05 1321 0
Динамо в гостях обіграло Десну

У першому матчі 20-го туру Десна в Чернігові поступилася Динамо.

На 25-й хвилині Кендзьора відкрив рахунок після розіграшу кутового. На 68-й Буяльський подвоїв перевагу киян.

Чернігівці відповіли лише одним голом Картушова на 83-й хвилині.

В кінці першої половини гри травму плеча отримав Соль, його замінив Русин.

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 березня

Десна - Динамо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Кендзьора, 0:2 - 68 Буяльський, 1:2 - 83 Картушов.

Десна: Литовка, Парцванія, Імереков, Гітченко, Фаворов, Картушов, Мостовий, Фаворов, Огиря (Козак, 89), Немчанінов (Богданов, 64), Безбородько (Сергійчук, 73).

Динамо: Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Шабанов, Сидорчук (Кадар, 86), Буяльський (Гармаш, 90), Шапаренко, Циганков, Шепелев, Фран Соль (Русин, 45).

Попередження: Фаворов (22), Безбородько (40), Парцванія (70), Сергійчук (79), Русин (90).

Нагадаємо, Десна - Динамо: стартові склади команд.

Також, Чорноморець - Шахтар: де дивитися онлайн-трансляцію матчу УПЛ.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Десна, #Динамо
Коментарі ()