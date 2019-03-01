Тренер Баварії незадоволений гравцем за критику на свою адресу

Головний тренер Баварії Ніко Ковач незадоволений критикою на його адресу зі сторони захисника команди Рафінья .

Про це заявив сам керманич мюнхенців.

"Нікому не дозволено у відкритій формі критикувати тренера, обговорювати команду і клуб. Я розумію, що бувають розчарування, коли ти мало граєш. Буває, що на емоціях ти щось говориш, а на наступний день шкодуєш про це.

Ми поговорили з Рафінья. Проблема для мене виглядає вирішеною. Але це не повинно більше відбуватися", - розповідає Ковач.