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Баварія хоче провести прощальний матч для Роббена і Рібері

Сьогодні 12:01 727 0
Баварія хоче провести прощальний матч для Роббена і Рібері

Ветерани мюнхенської Баварії Ар'єн Роббен і Франк Рібері зможуть попрощатися з клубом у матчі на їх честь.

Про це повідомляє AD.

Для футболістів, які виступають за мюнхенців протягом десяти років, буде організована урочиста церемонія. Очікується, що захід відбудеться після завершення їх професійної кар'єри, оскільки влітку, коли вони покинуть Баварію, клуб не зможе провести цей матч.

Рібері виступає за німецький клуб з 2007 року, Роббен - з 2009. За цей час гравці на двох завоювали близько 40 трофеїв.

Нагадаємо, Баварія може підписати Штарка. Також, Роббен може приєднатися до Інтера.

Джерело - ua-football.

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