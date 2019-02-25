Баварія хоче придбати Асенсіо за шалену суму

Баварія приготувала фантастичну пропозицію щодо вінгера мадридського Реала Марко Асенсіо.

Про це повідомляє іспанська преса.

Влітку мюнхенський клуб хоче купити 23-річного іспанця за 120 мільйонів євро. З самим футболістом німецький гранд також контактує для обговорення умов особистого контракту.

Цього сезону Асенсіо зіграв за Реал 31 матч, забив 5 голів і зробив 5 асистів. Його контракт з королівським клубом розрахований до червня 2023 року. Вартість гравця оцінюється в 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, Бейл вирішив залишитися в Реалі. Також, Модрич продовжить грати за Реал.

Джерело - Dynamomania.