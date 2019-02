Гравець Динамо потрапив до збірної тижня Ліги Європи. ФОТО

Голкіпер Динамо Денис Бойко потрапив до списку найкращих футболістів за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Окрім голкіпера киян до символічної збірної потрапили три представники Арсенала, два гравці Зальцбурга та по-одному гравцю з табору Севільї, Челсі, Славії, Динамо З та Зеніта.

