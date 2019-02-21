Мората, Васкес, Карвахаль. Кожен з них знає, що таке Динамо Київ - Соль. ВІДЕО

Зірки світового футболу вважають Динамо Київ серйозним кроком уперед для Франа Соля.
Про це розповів сам новачок Динамо.
"Найближчі для мене Карвахаль, Мората і Лукас Васкес. Особлві стосунки з Пабло Сарабією з Севільї. Це мої найкращі друзі у футболі, ми часто весело проводимо час, жартуємо, навіть їздимо разом у відпустку. Вони знають про мене все і зараз вони дуже щасливі за мене, адже я зробив великий крок уперед.
Кожен з них знає, що таке Динамо Київ, наскільки великий цей клуб", - сказав Соль.
Нагадаємо, що Соль радився з друзями, щодо переходу в Динамо.
Раніше на перехід Соля вплинув Шевченко.
Джерело - Чемпіон.