Мората, Васкес, Карвахаль. Кожен з них знає, що таке Динамо Київ - Соль. ВІДЕО

Зірки світового футболу вважають Динамо Київ серйозним кроком уперед для Франа Соля.

Про це розповів сам новачок Динамо.

"Найближчі для мене Карвахаль, Мората і Лукас Васкес. Особлві стосунки з Пабло Сарабією з Севільї. Це мої найкращі друзі у футболі, ми часто весело проводимо час, жартуємо, навіть їздимо разом у відпустку. Вони знають про мене все і зараз вони дуже щасливі за мене, адже я зробив великий крок уперед.

Кожен з них знає, що таке Динамо Київ, наскільки великий цей клуб", - сказав Соль.

Нагадаємо, що Соль радився з друзями, щодо переходу в Динамо.

Раніше на перехід Соля вплинув Шевченко.

Джерело - Чемпіон.