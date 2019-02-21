Соль перейшов у Динамо через Шевченка. ВІДЕО

Однією з причин переходу іспанського форварда Франа Соля в Динамо стало те, що Динамо виховало Шевченка.

Про це розповів сам новачок киян у програмі Бомбардир.

"Важливо те, що тут грало безліч легендарних футболістів. Цей факт також вплинув на мій перехід в Динамо. Тут грав мій кумир - Андрій Шевченко. Для мене честь грати в команді, яка виховала такого нападника. У нього був магічний дотик", - сказав Соль.

Нагадаємо, що Соль радився з гравцями Реала щодо переходу в Реал.

Раніше Соль розповів, що не відчуває впевненості в іграх за Динамо

Джерело - Чемпіон.