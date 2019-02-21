Соль: Перед тим, як перейти в Динамо, я радився з гравцями Реала

Нападник київського Динамо Фран Соль радився з зірками мадридського Реала перед трансфером у київський клуб.

Про це розповів сам іспанець.

"Перед тим, як перейти в Динамо, я радився з Карвахалем, Моратою та Лукасом Васкесом. Я знаю, що я перший вихованець Реала в Києві. Я тренувався з неймовірними гравцями: Роналду, Кака, Езіл. Зараз підтримую стосунки з деякими колишніми партнерами по молодіжній команді", – сказав Соль.

Нагадаємо, Соль не відчуває впевненості в іграх за Динамо. Також, Соль в стартовому складі Динамо на матч проти Олімпіакоса.

Джерело - Бомбардир.