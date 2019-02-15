Бразильський клуб хоче залишити півзахисника Динамо

Бразильський Сантос задоволений грою півзахисника Динамо Дерліса Гонсалеса і хотів би володіти гравцем на повноцінній основі.

Про це повідомляє Cidadeverde.com.

У Києві зараз на правах оренди з Сантоса виступає 24-річний бразилець Вітор Буено, проте керівництво бразильського клубу хотіло б зробити повноцінний обмін гравців. Видання оцінює обох гравців вартістю в 10 мільйонів євро.

"Утримати в команді Дерліса цілком можливо. Обмін може відбутися остаточно", - сказав президент Сантоса Хосе Карлос Перес.

Але перешкодою може стати непереконлива гра в складі киян Буено, який поки не відзначався результативними діями за Динамо, взявши участь лише в трьох поєдинках.

Водночас 24-річний парагваєць за Сантос провів 7 матчів, в яких забив 4 голи та зробив 1 асист.

Раніше повідомлялося, що сам Гонсалес не хоче залишатися в Сантосі, де у нього є борги по зарплаті.

Клуби домовилися про обопільну оренду минулого літа, підписавши угоду з приводу обох гравців терміном на 2 роки.

Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.

Також донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.

Джерело - sportarena.