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Шахтар та Айнтрахт розписали бойову нічию

Вчора 23:57 1437 0
Шахтар та Айнтрахт розписали бойову нічию

Донецький Шахтар провів перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Вже за стартову десятихвилинку команди встигли обмінятися забитими голами, а гірники ще й залишитися в меншості. Вилучення отримав Тарас Степаненко.

На початку другого тайму Костіч знову вивів німецький колектив уперед. Та завдяки зусиллям Тайсона рахунок знову став рівним - 2:2.

Ліга Європи

1/16 фіналу

14 лютого

Шахтар - Айнтрахт 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 — 7 Гінтереггер, 1:1 — 10 пенальті Марлос, 1:2 — 50 Костич, 2:2 — 67 Тайсон.

Шахтар: П'ятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Мораес (Болбат 90), Марлос (Соломон 68), Патрік, Ісмаїлі, Коваленко (Малишев 81).

Айнтрахт: Трапп, Н'Діка, Ребич, Фернандес (де Гузман 82), Йович, Костич, Гачинович, Хінтереггер, Роде (Віллемс 46), Макото, да Кошта.

Нагадаємо, Динамо розписало мирову з Олімпіакосом. А Генк Маліновського внічию зіграв зі Славією.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Айнтрахт, #Ліга Європи, #ЛЄ, #єврокубки
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