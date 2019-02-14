Чех: Виграш в Лізі Європи був би ідеальним для завершення моєї кар'єри

Для голкіпера Арсенала Петера Чеха цей розіграш Ліги Європи може бути останнім у кар'єрі.

Про це розповів сам гравець.

"Можливо я востаннє беру участь в змаганнях, але я готуюся день у день.

Звичайно, виграш в турнірі був би ідеальним сценарієм для завершення моєї кар'єри. Це те, до чого ми прагнемо. Для нас, як для клубу, дуже важливо постаратися пройти якомога далі", - сказав Чех.