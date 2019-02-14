Чех: Виграш в Лізі Європи був би ідеальним для завершення моєї кар'єри

Для голкіпера Арсенала Петера Чеха цей розіграш Ліги Європи може бути останнім у кар'єрі.
Про це розповів сам гравець.
"Можливо я востаннє беру участь в змаганнях, але я готуюся день у день.
Звичайно, виграш в турнірі був би ідеальним сценарієм для завершення моєї кар'єри. Це те, до чого ми прагнемо. Для нас, як для клубу, дуже важливо постаратися пройти якомога далі", - сказав Чех.
Арсенал свій матч в Лізі Європи зіграє проти БАТЕ.
Нагадаємо, гра 1/16 фіналу ЛЄ Шахтар - Айнтрахт відбудеться 14 лютого о 22:00 у Харкові.
Зазначимо, фаворитом у грі Олімпіакос - Динамо букмекери вважають клуб з Греції.
Джерело - Чемпіон.