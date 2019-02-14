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Олімпіакос - Динамо: букмекери не вірять у киян

Сьогодні 13:41 532 0
Олімпіакос - Динамо: букмекери не вірять у киян

Фаворитом зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос  - Динамо є грецький клуб.

На перемогу піренейців букмекери Парі-Матч дають коефіцієнт 1,95.

Перемога Динамо оцінюється коефіцієнтом 4,40.

  Важливо: Олімпіакос - Динамо: дивитися онлайн 

На нічийний підсумок можна поставити за 3,4.

Водночас Динамо є фаворитом за підсумками двоматчевого протистояння. Коефіцієнт на вихід біло-синіх в 1/8 - 1,86 проти 2,06 у греків.

Нагадаємо, що перший матч Олімпіакос - Динамо відбудеться 14 лютого о 19:55.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію 1/16 фіналу ЛЄ Олімпіакос - Динамо.

Також в 1/16 Ліги Європи зіграють Шахтар та Айнтрахт.

#Олімпіакос, #Динамо, #Ліга Європи, #ЛЄ, #футбол
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