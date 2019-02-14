Ліга Європи. Олімпіакос - Динамо: анонс і прогноз матчу

Олімпіакос - Динамо

Ліга Європи. 1/16 фіналу

Георгіос Караіскакіс, Пірей. 14 лютого, 19:55

Головний арбітр: Крейг Поусон (Англія)

Асистенти арбітра: Лі Беттс, Іан Хассін (обидва - Англія)

Четвертий арбітр: Едвард Смарт (Англія)

Динамо, як і в минулому сезоні, весняну стадію Ліги Європи починає поєдинком в Афінах. Рік тому на шляху команди Олександра Хацкевича стояв АЕК, який кияни пройшли за рахунок голу, забитого на виїзді. На цей раз суперник у киян не менш серйозний - найтитулованіший клуб Греції - Олімпіакос. Як і рік тому, Динамо не вважається фаворитом першого матчу, але на прохід букмекери віддають більше шансів українському клубу.

Але Динамо в нинішньому сезоні привчило до того, що рідко виправдовує очікування букмекерів. Таке відчуття, що команда Хацкевича навпаки - грала всупереч їх очікуванням. У стартових турах кияни втратили очки з Астаною і Яблунцем, які за рівнем явно поступаються Динамо. Але у спарці з Ренном, який на ряду з командою Хацкевича вважався фаворитом групи, кияни взяли максимум очок, показавши чи не найкращу гру восени. Розжилося Динамо трьома очками і в морозній Астані, звідки рідко хто повертається зі щитом, але в заключному матчі групи, коли результат уже не тиснув важким тягарем, несподівано поступилося вдома Яблунцю. Нестабільність у результатах червоною ниткою пройшла і в чемпіонаті, де динамівці примудрилися на своєму полі поступитися аутсайдерам - Львову і Карпатам.

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Тому до прогнозів на результат протистояння з Олімпіакосом потрібно підходити дуже обережно. Восени складно було щось спрогнозувати, а після зимової паузи - тим паче. На відміну від суперника, Динамо знаходиться не в ігровому тонусі. Контрольні зустрічі на зборах - це, звичайно, добре, але жоден спаринг не замінить офіційний матч. З іншого боку, Хацкевич протягом місяця міг цілеспрямовано готувати команду до матчів з греками, моделюючи різні ігрові ситуації і награвати основний склад.

На двох зборах в Марбельї, де за традицією готувалися кияни, було зіграно вісім матчів. У трьох з них були здобуті перемоги, три завершились внічию і ще два було програно. При цьому команди, які Хацкевич вибрав спаринг-партнери, складно назвати схожими за стилем з Олімпіакосом. Софійський ЦСКА, Естерсунд, Мальме і Волеренга грають в прямолінійний і силовий футбол. Такими вийшли і спаринги Динамо. Хацкевич, на відміну від Фонсеки, на зборах не експериментував, визначившись з основним складом задовго до завершення другого збору. Можливо, наставник Динамо зробив ставку на фізичну підготовку команди, тому і в суперники були обрані силові команди, які, щоб перемогти потрібно переходити.

Очевидно, що в матчах з Олімпіакосом фізична готовність гравців Динамо також буде мати велике значення. Ясна річ, що, крім фізики, потрібно показувати свої аргументи в атаці, де у Динамо і з приходом нового форварда - Франа Соля, не все гладко. 26-річний іспанець, за якого Віллему II заплатили 3,5 мільйона євро, і якого дуже хотів підписати Хацкевич, на зборах не зробив жодної результативного дії. І це при тому, що молодий Назарій Русин, який грав в матчах не основного складу, забив чотири м'ячі.

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І це особливо дивно, враховуючи, що в останніх трьох сезонах чемпіонату Голландії у Соля було більше забитих м'ячів, ніж рівень XG - очікуваних голів. Іншими словами, іспанця ніяк не можна назвати марнотратним форвардом: щоб забити гол йому потрібен куди менш очевидний момент, ніж більшості інших нападників. Але коли моментів немає взагалі - виникає питання: "А чи правильно Соля інтегрують у гру Динамо? Будемо сподіватися, що своєю грою в матчах з Олі іспанець не змусить шкодувати про свій трансфер.

Якщо говорити про склад Динамо на перший матч, то його можна передбачити з великою часткою ймовірності. Місце у воротах займе Бойко. У центрі оборони немає альтернативи парі Бурда - Кадар, на лівому фланзі - Миколенко, а на правому - Кендзьора. У центрі поля, судячи з усього, потрібно забувати про Сидорчука та Гармаша. Принаймні поки Хацкевич їх у складі не бачить. На зборах грали Че Че, Шепелєв та Буяльський. На флангах півзахисту - Вербич і Циганков, а в атаці - Соль.

Що стосується Олімпіакоса, то у греків чемпіонат у самому розпалі. З одного боку, команда в тонусі, але з іншого - на вихідних Олі поступився в дуже важливому матчі лідеру - ПАОКу, а між матчами з Динамо їм належить зіграти ще ключовий матч у сезоні - з АЕКом. Навряд чи команда Педро Мартінша без належного пієтету поставиться до поєдинку з Динамо, але, як мінімум, греки будуть зосереджені на кількох матчах. Тому, не виключено, фізична готовність Динамо, на яку робився акцент на зборах, буде вельми до речі ...

Орієнтовні склади:

Олімпіакос: Жозе Са, Кутріс, Вукович, Сіссе, Торосидіс, Гільєрме, Натхо, Хрістодопулос, Поденсе, Фортуніс, Герреро

Динамо: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзьора, Че Че, Шепелєв, Буяльський, Вербич, Циганков, Сіль.

Слова:

Педру Мартінш (головний тренер Олімпіакоса): "Динамо - дуже сильна команда, що володіє сильними якостями і має хороший сплав талановитих молодих футболістів і досвідчених єврокубкових бійців. Це буде важка гра, ми зробимо все можливе, щоб отримати позитивний результат завтра, але повторюся, це буде ще не кінець протистояння".

Олександр Хацкевич (головний тренер Динамо): "Особисто я вважаю Олімпіакос за змістом гри найсильнішою командою чемпіонату Греції. І вдома, і на виїзді наш суперник показує досить агресивний футбол. Що ж стосується нас, то в порівнянні з минулим роком, завтра на поле в нашому складі вийде 4-5 нових футболістів, для яких це буде дебютом в плей-оф єврокубків. Ми повинні бути сконцентровані, згуртовані протягом усього матчу. Це особливо важливо з урахуванням того, у якій атмосфері проходять домашні матчі Олімпіакоса".

Цікаві факти:

• Обидва клуби пройшли груповий етап Ліги Європи. Олімпіакос посів друге місце у групі F, видряпавши путівку у плей-оф за рахунок домашньої перемоги над Міланом у шостому турі з рахунком 3:1. Це дозволило грекам обійти італійців і фінішувати слідом за Бетісом.

• Шлях Динамо у групі К був більш спокійним. Кияни забезпечили собі перше місце ще до заключного матчу з Яблунцем, випередивши також Ренн і Астану.

• Раніше клуби лише раз перетиналися у єврокубках. У першому раунді Кубка європейських чемпіонів-1975/76 Динамо взяло верх за сумою двох матчів з рахунком 3:2 (2:2 на виїзді, 1:0 вдома).

• Олімпіакос грав удома проти п'яти різних українських клубів і не здобув при цьому жодної перемоги (Н3 П2). Пірейці програли обидва протистояння плей-оф суперникам з України - харківському Металісту в 1/8 фіналу Ліги Європи-2011/12 (1:0 в гостях, 1:2 вдома) і майбутньому фіналісту Ліги Європи 2014/15 Дніпру в 1/16 фіналу (0:2 в гостях, 2:2 вдома).

• Динамо чотири рази гостювало в Греції, де здобуло одну перемогу при двох нічиїх і одній поразці. Торішня виїзна нічия з АЕКом (1:1) на цій же стадії турніру в результаті забезпечила киянам вихід в наступний етап, так як на Олімпійському суперники голів не забили. Таким чином, біло-сині виграли всі три протистояння з грецькими клубами у плей-офф.

Прогноз Чемпіона: 2:1

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Джерело - Чемпіон.