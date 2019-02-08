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Шевченко: ​​Національна збірна популярніша ніж будь-який клуб

Сьогодні 16:55 879 0
Шевченко: ​​Національна збірна популярніша ніж будь-який клуб

Збірна України з футболу вже пройшла етап будівництва і має високий потенціал.

Про це сказав головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Ви повинні розуміти, що до нас прикуто багато уваги: ​​національна збірна, ймовірно, більш популярна в Україні, ніж будь-який клуб, і це мотивує нас. Кожен наш крок, незалежно від того, що ми робимо на полі та за його межами, широко обговорюється в засобах масової інформації. У нас практично немає права на помилку.

Я можу сказати, що тепер ми створили команду, і я дуже високо оцінюю потенціал цієї команди. Завдання, яке стоїть перед нами, дійсно просте і зрозуміле: ми повинні пройти відбір на Євро-2020 і виступити там дуже успішно", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко підтримав Павелка на виборах у комітет УЄФА.

Також, Шевченко причетний до видобутку золота в Росії.

Джерело - football24.

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