Шевченко: Павелка підтримує три Золотих м'ячі

Андрій Шевченко підтримає президента Федерації футболу України Андрія Павелка під час виконкому УЄФА.

Про це розповів сам наставник збірної.

"Три Золотих м'ячі приїхали підтримати його. Плюс ще президент Олімпійського комітету Сергій Бубка. Дуже важливо, щоб наш український громадянин був у Виконкомі УЄФА ", - заявив Шевченко в інтерв'ю ТК Футбол.

Сьогодні, 7 лютого, в Римі на 43-му конгресі УЄФА оберуть президента, вісім членів Виконкому, двох віце-президентів до ради ФІФА.

Павелко є одним з десяти претендентів на вакантні місця в Виконком УЄФА.

Нагадаємо, Шевченко причетний до видобутку золота в Росії.

Також, швейцарський журналіст подав заяву в прокуратуру про погрози з боку Павелка.

Раніше, Кравчук, Кучма і Ющенко звернулися до Порошенка про корупцію в ФФУ.

Джерело - Чемпіон.