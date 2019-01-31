Віце-президенту ФФУ загрожує п'ять років тюрми

Генпрокуратура України висунула звинувачення першому віце-президенту ФФУ Вадиму Костюченку за підробку диплома про вищу освіту, а також неодноразове використання фальшивого документа з метою просування кар'єри.

Про це повідомляє Наш Київ.

Відкрите ще у 2014-му році розслідування відносно Костюченка завершилося 14 січня 2019 року, за підсумками якого Генпрокуратура висунула нові підозри до функціонера ФФУ за статтею 358 КК (підробка документів і їх подальше використання, максимальне покарання 5 років позбавлення волі).

Розслідування звинувачує Костюченка в таких незаконних діях з дипломом:

- підробка диплома КПІ серія ЛВ ВЕ №0001912 від 01.03.1997 року,

- завірення підробленого диплома у нотаріуса,

- подача диплома КПІ в КНУ ім. Шевченко з метою отримання другої освіти,

- працевлаштування на посаді першого заступника міністра в Міністерстві сім'ї та молоді,

- працевлаштування на посаді директора департаменту Мінагрополітики,

- працевлаштування на посаді заступника голови Деснянської райадміністрації міста Київ,

- вступ до Національної академії управління при Президентові,

- працевлаштування на посаді начальника управління КМДА.

На сайді Єдиного державного електронного реєстру з питань медичної освіти немає даних про диплом ЛО ВЕ №0001912, який нібито в 1997-му році отримав в КПІ Костюченко.

Нагадаємо, ФФУ разом з УЄФА оплатить лікування судді, в якого стався інсульт.

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Джерело - Наш Київ.