Президент Зеніта: Розглядали варіант з Ракицьким ще півроку тому

Президент Зеніта Сергій Фурсенко поділився думкою про перехід у команду захисника Ярослава Ракицького, який раніше виступав за Шахтар.

Його цитує dynamomania з посиланням на ІТАР-ТАСС.

"Ракицький - дуже сильний футболіст, він знаходиться в хороших фізичних кондиціях. У нього робоча ліва нога, що є для нас істотним, ми шукали такого гравця. Спочатку він грав у півзахисті, потім лівого центрального захисника. Він дуже добре виходить в атаку. У нього хороший довгий пас. Він універсальний, має дуже багато переваг, тому ми зупинили свій вибір на ньому. Чесно кажучи, він ще півроку тому був у листі гравців, яких ми розглядали", - розповідає президент Зеніту.