Ракицький перейшов у Зеніт

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький продовжить кар'єру в Зеніті.
Контракт розрахований на 3,5 роки.
Официально: Ярослав Ракицкий — игрок «Зенита»! Добро пожаловать в Петербург!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 28 января 2019 г.
Подробности: https://t.co/2yuJ9661qp pic.twitter.com/C87redgDou
29-річний українець буде виступати під 44-м номером, як і в Шахтарі. Також під цим номером у Зеніті грав Анатолій Тимощук.
За Шахтар футболіст дебютував в серпні 2009 року і провів у команді 9 з половиною сезонів. На його рахунку 326 матчів у складі донецького клубу і 14 голів.
З Шахтарем Ракицький виграв 7 чемпіонатів України, 6 Кубків і 6 суперкубків України.
Нагадаємо, що Ракицький отримуватиме вражаючу зарплату у Зеніті.
Раніше Шахтар опублікував відео всіх голів Ракицького за команду.
Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.