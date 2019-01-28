Ракицький перейшов у Зеніт

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький продовжить кар'єру в Зеніті.

Контракт розрахований на 3,5 роки.

29-річний українець буде виступати під 44-м номером, як і в Шахтарі. Також під цим номером у Зеніті грав Анатолій Тимощук.

За Шахтар футболіст дебютував в серпні 2009 року і провів у команді 9 з половиною сезонів. На його рахунку 326 матчів у складі донецького клубу і 14 голів.

З Шахтарем Ракицький виграв 7 чемпіонатів України, 6 Кубків і 6 суперкубків України.

Нагадаємо, що Ракицький отримуватиме вражаючу зарплату у Зеніті.

Раніше Шахтар опублікував відео всіх голів Ракицького за команду.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.