Сепаратисти підтримали Ракицького

Ветеран Шахтаря Ігор Петров, який очолює федерацію футболу так званої ДНР, поділився думкою про перехід півзахисника Ярослава Ракицького в Зеніт.

Його слова цитує Спорт-експрес

"У нас люди його поважають за те, що він підтримував Донбас. І не соромився про це говорити якраз у ЗМІ. Не боявся висловлювати свою точку зору. Його дуже люблять як футболіста в першу чергу за стабільність. Захисник без спадів. Зеніт отримав сильного гравця. Він взагалі постійно виступав у Шахтарі в Лізі чемпіонів і в Лізі Європи, а також за збірну України. Багато хто відмовляється йти в російські клуби. А ось він - навпаки. Людина з характером, зі своїми принципами, поглядами. Загалом, не шарахається з боку в бік. Радує, що йде своєю дорогою.

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Покличуть його тепер в збірну України? Цього я сказати не можу. Політика дуже далеко зайшла в спорт. Просто неприпустимо! Я ж був в складі делегації Шахтаря, яка 1983 року відправилася в Китай - налагоджувати відносини. До цього 20 років не було контактів. Спорт, навпаки, допомагав розв'язувати серйозні проблеми. А зараз? Федерація футболу України накладає санкції на молодих футболістів, які беруть участь в чемпіонаті Донбасу. Що за неподобство взагалі твориться? Людям не можна в футбол у Донецьку грати?! Треба відокремлювати спорт і політику. Інакше так і заблукати недовго.

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Швидше за все, зверху попросять, щоб його не кликали в збірну. А там подивимося, як вирішить федерація футболу. На Україні частина людей підтримує Ярослава, інші - засуджують. Але ж ми знову ж чомусь судимо не за спортивним моментам. Хтось не задоволений, що він гімн задарма не співає і так далі... А ви його судіть по грі. Він допомагає збірній чи ні? А то все знову зводиться до політики", - сказав Петров.

Нагадаємо, ультрас Шахтаря не сприйняли перехід гравця в Зеніт.

Джерело - СЕ.