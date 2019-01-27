Федецький: Мав пропозицію від Боруссії, Торіно та Вердера

Артем Федецький міг перейти в один з німецьких грандів.

Про це повідомляє fcdnipro.com.

"Були пропозиції від Боруссії Дортмунд, Вердера, Торіно та Сампдорії. З приводу інших клубів конкретики не було. З боку команд, які я назвав, дійсно був інтерес. Я безпосередньо не вів переговори, були люди, які цим займалися. Якби я вів перемовини, я б забув, як у футбол грати. Спілкувалися, вели діалог, але не зійшлося", - сказав Федецький.