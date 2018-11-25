Фінал Кубку Лібертадорес між Рівер Плейт і Бока Хуніорс знову перенесено

Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес між аргентинськими Рівер Плейт і Бока Хуніорс перенесли на невизначений термін.

Перед матчем між Рівер Плейт і Бока Хуніорс було скоєно напад на автобус гостей. Через це матч був відкладений на день пізніше.

Однак сьогодні, Бока Хуніорс направила лист з проханням перенесення матчу.

Як щойно стало відомо, матч між Рівер Плейт і Бока Хуніорс знову перенесено. Нова дата поки невідома.

La CONMEBOL anunció que la final de la Copa Libertadores fue postergada. — River Plate (@CARPoficial) 25 листопада 2018 р.

Нагадаємо, перший матч завершився з рахунком 2:2.

Джерело - Чемпіон.