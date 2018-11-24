Перед фіналом Кубка Лібертадорес фанати Рівер Плейта закидали камінням автобус Бока Хуніорс. ВІДЕО

Напередодні повторного фіналу Кубка Лібертадорес фанати Рівер Плейта закидали камінням автобус Бока Хуніорс.

У автобуса були вибиті стекла, тому до стадіону він під'їхав в хмарі сльозогінного газу. За однією з версій його розпорошили фанати Рівера, за іншою - поліція, яка намагалася їх втихомирити.

Insólito ataque de hinchas de @CARPoficial al bus de jugadores de @BocaJrsOficial antes de la final de Copa @Libertadores 2018 pic.twitter.com/gd3sdN4bLn — Publisport (@PublisportCol) 24 листопада 2018 р.

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Así fue la terrible agresión de los fanáticos de River al micro de Boca, que viajaba rumbo al Monumental. pic.twitter.com/UCzsx7VkeK — SportsCenter (@SC_ESPN) 24 листопада 2018 р.

Джерело - Чемпіон.