Олімпік і Зоря розійшлися миром у поєдинку 16-го туру УПЛ

Матч 16-го туру УПЛ між Олімпіком та Зорею переможця не виявив.

Поєдинок проходив досить рівно та динамічно, але моменти не були високоякісні.

Зрештою, фінальний свисток головного арбітра зафіксував результативну нічию. Зоря набрала 22 очка та залишилась на сьомій сходинці, в той час як Олімпік набрав 19 залікових балів та піднявся на дев'яте місце.

Чемпіонат України, УПЛ

16-й тур

25 листопада

Олімпік – Зоря 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Вернидуб, 1:1 - 58 Балашов.

Нагадаємо, Карпати програли Десні в УПЛ.

А Ворскла мінімально поступилася Маріуполю.

Джерело - Чемпіон.