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Карпати вдома поступилися Десні та встановили власний антирекорд

Сьогодні 17:36 271 0
Карпати вдома поступилися Десні та встановили власний антирекорд

Львівські Карпати у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги програли чернігівській Десні.

Десна впевнено обіграла Карпати, набрала 23 очки і піднялася на 5 місце в турнірній таблиці.

Карпати зазнали 5 поспіль домашньої поразки в УПЛ – антирекордна серія клубу. Львів'яни з 16 пунктами залишилися на 9 сходинці.

Чемпіонат України, УПЛ

16 тур

24 листопада

Карпати – Десна – 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 27 Філіппов, 0:2 - 43 Старенький.

Карпати: Шевченко, Гуцуляк (Ді Франко 66), Гуйє, Ербес (Аді Мегремич 55), Понде, Мякушко, Швед (Мендес 69), Кльоц, Лебеденко, Бородай, Мірошніченко.
Десна: Паст, Братков, Огіря, Філіппов (Хльобас 75), Картушов, Фаворов, Безбородько (Якимів 90+2), Мостовий, Старенький (Банасевич 82), Імереков, Фаворов

Нагадаємо, Ворскла програла Маріуполю.

А Шахтар не зміг переграти Львів.

Джерело - Чемпіон.

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