Матч Олександрія - Динамо не цікавить вболівальників

На матчі 16-го туру чемпіонату України Олександрія – Динамо аншлагу не буде.

Про це повідомив директор олександріївського клубу Дмитро Китаєв.

"Поле готували ще на початку тижня. Підігрів був включений на другий день, поле накрите. Команда приходила і дивилася на газон, він їм сподобався, претензій ніяких. Поле в чудовому стані.

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А ось ажіотажу з квитками мало. Матч почнеться пізно, зараз вже холодно, тому ажіотажу як такого немає. Думаю, якщо прогнозувати, то прийде тисячі три глядачів, не більше. Дуже холодно і пізно. Сумніваюся, що прийде багато вболівальників", – сказав Дмитро Китаєв.