Визначився найкращий футболіст збірної України 2018-го року

Стало відомо, хто став найкориснішим гравцем збірної України поточного року.

За версією InStat.

2018-го національна збірна України зіграла 10 поєдинків, у яких здобула 5 перемог, 4 рази зіграла внічию та одного разу зазнала поразки, у нещодавньому матчі зі Словаччиною.

У цих матчах головний тренер національної команди Андрій Шевченко задіяв 35 футболістів. Найкориснішим з них став Андрій Ярмоленко, який провів 5 матчів та отримав оцінку від InStat у 288 балів.

Лише на 1 бал від гравця Вест Гема відстав інший легіонер – Євген Коноплянка, який взяв участь у всіх 10 матчах "жовто-синіх". На 3 місці опинився гравець Шахтаря Марлос, який зіграв у 8 поєдинках та отримав оціку у 286 очок.

Нагадаємо, збірна України зіграла у товариському матчі з Туреччиною вінчию 0:0.

Раніше, що Мілевський спрогнозував подальшу долю Ярмоленка у Вест Гемі.

Джерело - instatsport.