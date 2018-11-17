Мілевський спрогнозував подальшу долю Ярмоленка у Вест Гемі

Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський підтримав півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка.

Його слова наводить FootballHUB.

"Переписувалися з ним (Ярмоленком - ред.). Насправді, перше враження: не думав, що все на стільки серйозно. Зідзвонився з Сашком Панковим, він говорить, півроку... Чесно, це навіть гірше хрестоподібної зв'язки, дуже страшно. Андрюха, тобі ще раз здоров'я і терпіння. Чи зможе він заграти в АПЛ після такої паузи? Так, він багато пропустить, але у нього, мені здається, угода не на один рік. Якщо Вест Гем, як всі пишуть у соцмережах, дуже підтримує Андрія, я думаю, на нього повинні розраховувати. Якщо це правда, він залишиться в команді і буде показувати свій високий рівень", — наголосив Мілевський.