Одразу шість гравців першолігового Агробізнесу покинули клуб

Першоліговий Агробізнес покинули одразу шість гравців.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Клуб вирішив попрощатися з Андрієм Дубчаком, Владиславом Полторацьким, Сергієм Шевчуком, Євгеном Зарічнюком, Сергієм Шумом і Ігорем Цибульником.
"Ротація гравців у будь-якому футбольному клубі - звична річ. Вона є запорукою розвитку команди",- йдеться у повідомленні.
Після осінньої частини чемпіонату Агробізнес займає 14-е місце в турнірній таблиці Першої ліги.
Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30.
Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.
Джерело - Агробізнес.