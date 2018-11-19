Одразу шість гравців першолігового Агробізнесу покинули клуб

Першоліговий Агробізнес покинули одразу шість гравців.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Клуб вирішив попрощатися з Андрієм Дубчаком, Владиславом Полторацьким, Сергієм Шевчуком, Євгеном Зарічнюком, Сергієм Шумом і Ігорем Цибульником.

"Ротація гравців у будь-якому футбольному клубі - звична річ. Вона є запорукою розвитку команди",- йдеться у повідомленні.

Після осінньої частини чемпіонату Агробізнес займає 14-е місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.

Джерело - Агробізнес.