Маліновський найбільше б'є по воротах у збірній України

Півзахисник Генка Руслан Маліновський частіше всіх пробивав по воротах у матчах Ліги націй серед гравців збірної України.
Про це повідомляє Xsport.
Маліновський завдав 17 ударів у чотирьох поєдинках, п'ять з них були у ворота. Лише один завершився голом.
На другому місці — нападник Роман Яремчук. За три гри він вдарив 12 разів (три у площину) і не забив жодного м'яча.
Вінгер Євген Коноплянка забив два м'ячі в чотирьох іграх, завдавши 10 ударів (шість у площину).
Замкнув список хавбек Шахтаря Тарас Степаненко: дев'ять ударів, чотири — в площину воріт суперника.
Нагадаємо, Україна провела тренування у Туреччині.
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Джерело - Xsport.