Маліновський найбільше б'є по воротах у збірній України

Півзахисник Генка Руслан Маліновський частіше всіх пробивав по воротах у матчах Ліги націй серед гравців збірної України.

Про це повідомляє Xsport.

Маліновський завдав 17 ударів у чотирьох поєдинках, п'ять з них були у ворота. Лише один завершився голом.

На другому місці — нападник Роман Яремчук. За три гри він вдарив 12 разів (три у площину) і не забив жодного м'яча.

Вінгер Євген Коноплянка забив два м'ячі в чотирьох іграх, завдавши 10 ударів (шість у площину).

Замкнув список хавбек Шахтаря Тарас Степаненко: дев'ять ударів, чотири — в площину воріт суперника.

Нагадаємо, Україна провела тренування у Туреччині.

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Джерело - Xsport.