Збірна України провела повноцінне тренування в Туреччині. ФОТО

Збірна України з футболу провела тренування перед товариським поєдинком проти команди Туреччини.

Про це повідомляє федерація футболу України.

Спочатку тренерський штаб провів теоретичне заняття, яке було присвячене аналізу матчу зі словаками та початку ознайомлення з тактичними побудовами збірної Туреччини.

А вже потім футболісти перейшли до виконання тактичних та ігрових завдань.

Нагадаємо, Португалія гарантувала місце у фіналі чотирьох Ліги націй.

Раніше, у 5 турі Ліги націй Туреччина програла Швеції з рахунком 1:0, що відправило підопічних Мірчі Луческу у дивізіон С.

Джерело - ФФУ.