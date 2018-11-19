Сабо: Кращої пари захисників, ніж Ракицький-Хачеріді я не бачив

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо вважає, що пара центральних захисників Ракицький-Хачеріді зараз найсильніша в країні.

Його слова наводить 1927.kiev.ua

"Чи може цей великий програш вплинути на моральний стан команди? Не думаю. Збірна України посіла перше місце в своїй групі, це для футболістів як психологічний захист. Але водночас, я вважаю, що в збірну потрібно повертати Хачеріді. Кращої пари захисників, ніж Ракицький-Хачеріді, останнім часом я не бачив", — заявив Сабо.