Сабо: Кращої пари захисників, ніж Ракицький-Хачеріді я не бачив

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо вважає, що пара центральних захисників Ракицький-Хачеріді зараз найсильніша в країні.
Його слова наводить 1927.kiev.ua
"Чи може цей великий програш вплинути на моральний стан команди? Не думаю. Збірна України посіла перше місце в своїй групі, це для футболістів як психологічний захист. Але водночас, я вважаю, що в збірну потрібно повертати Хачеріді. Кращої пари захисників, ніж Ракицький-Хачеріді, останнім часом я не бачив", — заявив Сабо.
Нагадаємо, Україна поступилася Словаччині у останньому матчі Ліги націй.
Натомість коноплянка та Марлос увійшли у ТОП-кращих дриблерів дивізіону В Ліги націй.
Джерело - 1927.kiev.ua.