Шуст: Забивши гол, Карабах отримав можливість грати від оборони

Голкіпер Ворскли Богдан Шуст розповів про причини поразки в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи з Карабахом.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Що трапилося з командою? Було дуже багато браку, важко адаптуватися до поля і погоди. Суперник скористався нашою помилкою. Ми створили два моменти у другому таймі, але підвела реалізація. Епізод з пенальті? На жаль, сталася ця помилка. Потрібно було простіше зіграти, можливо в аут. Артур міг віддати пас під ліву ногу, а не в центр. У Ворскли було мало моментів? Суперник — команда з висококласними футболістами. Забивши гол, вони отримали можливість грати від оборони", — сказав Шуст.