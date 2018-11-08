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Ворскла програла Карабаху в Лізі Європи

Вчора 23:58 123 0
Ворскла програла Карабаху в Лізі Європи

У 4-му турі групового раунду Ліги Європи Ворскла поступилася вдома азербайджанському Карабаху.

Ворскла невдало розпочала матч та пропустила на 13-й хвилині. Захисник полтавців Артур поблизу своїх воріт невдало відпасував назад, Максим Медведєв перехопив м’яч та примусив голкіпера господарів Богдана Шуста порушити правила. Суддя призначив пенальті, який реалізував Араз Абдулаєв. 

Швейцарський арбітр Сандро Шерер зупинив матч на 64-й хвилині, через файєр-шоу та петради, які полетіли з трибун на поле. Безлади на стадіоні влаштували фани обох команд - Ворскли та Карабаху, який також мав суттєву підтримку в Полтаві. 

Гру було поновлено після 10-хвилинної паузи. Ворскла, у підсумку не змогла врятуватися від поразки. 

Карабах переміг 1:0, набрав 3 очка та наздогнав команду Василя Сачка. Проте, Ворскла залишилася на третій позиції, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів. 

Ліга Європи

4-й тур

Група E

8 листопада

Ворскла - Карабах 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Абдулаєв

Ворскла: Шуст, Чижов, Артур, Пердута, Якубу (Ніколас Карека, 55), Скляр, Чеснаков, Шарпар, Ребенок, Кулач, Коломоєць.

Карабах: Халльдоурссон, Садигов, Жежнічак, Медведєв, Герье, Славчо, Мічел, Зубір (Мадатов, 81), Абдуллаєв, Деларж (Озович, 88), Гараєв.

Попередження: Герьє, 34; Якубу, 52; Медведєв, 56; Скляр, 63; Чижов, 80; Шарпар, 90

Нагадаємо, у 4-му турі Ліги Європи Динамо впевнено перемогло на своєму полі французький Ренн

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Ренном

Джерело - Чемпіон.

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