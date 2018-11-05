На матчі Динамо - Ренн працюватимуть шотландські арбітри

Матч 4-го туру Ліги Європи між Динамо та Ренном судитимуть шотландські арбітри.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним арбітром зустрічі буде 36-річний Джон Бітон. Він у 2016-му році судив матч Хайдук - Олександрія (3:1) у кваліфікації Ліги Європи. Також шотландець у минулому сезоні працював на матчі групового раунду Ліги Європи між Гертою та Зорею (2:0).

Асистентами рефері у матчі Динамо - Ренн будуть Дуглас Росс та Дуглас Поттер, четвертий арбітр - Еластейр Мазе.

Матч Динамо - Ренн відбудеться 8 листопада у Києві.

Нагадаємо, у 3-му турі Ліги Європи Динамо у меншості вирвало перемогу в Ренна.

Ренн несподівано програв у чемпіонаті Франції Реймсу.

Джерело - УЄФА.