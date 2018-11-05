На матчі Динамо - Ренн працюватимуть шотландські арбітри

Матч 4-го туру Ліги Європи між Динамо та Ренном судитимуть шотландські арбітри.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головним арбітром зустрічі буде 36-річний Джон Бітон. Він у 2016-му році судив матч Хайдук - Олександрія (3:1) у кваліфікації Ліги Європи. Також шотландець у минулому сезоні працював на матчі групового раунду Ліги Європи між Гертою та Зорею (2:0).
Асистентами рефері у матчі Динамо - Ренн будуть Дуглас Росс та Дуглас Поттер, четвертий арбітр - Еластейр Мазе.
Матч Динамо - Ренн відбудеться 8 листопада у Києві.
Нагадаємо, у 3-му турі Ліги Європи Динамо у меншості вирвало перемогу в Ренна.
Ренн несподівано програв у чемпіонаті Франції Реймсу.
Джерело - УЄФА.