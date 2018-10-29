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Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA

Вчора 16:08 5734
Лестер підтвердив загибель свого власника
Сьогодні 08:03 394
Барселона на очах своїх вболівальників зганьбила Реал
Вчора 19:25 1251
Ель Класіко. Барселона - Реал: 5:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 19:05 9263 1
Динамо вдома сенсаційно програло Львову
Вчора 19:00 2034 2
Чемпіонка WTA Finals - Світоліна виграла найпрестижніший турнір планети. ВІДЕО
Вчора 18:25 1983
Світоліна - Стівенс: дивитися онлайн. Пряма трансляція
Вчора 13:11 5226
Барселона - Реал: дивитися онлайн. Пряма трансляція 28.10.2018
Вчора 10:50 4242
Дерев’янченко поступився Джейкобсу. ВІДЕО
Вчора 09:31 1298
Дерев’янченко програв у чемпіонському бою Джейкобсу
Вчора 09:16 1054
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Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО
Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО Phillip Hess
27.10.2018 11:30 1101
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA Андрій Твердохліб
26.10.2018 22:58 1680
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
26.10.2018 07:00 1026
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 18:31 2949
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 11:29 2039
Новини
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Ренн несподівано поступився Реймсу, ПСЖ продовжує переможну ходу. Результати 11-го туру Ліги 1

Сьогодні 08:53 259 0
Ренн несподівано поступився Реймсу, ПСЖ продовжує переможну ходу. Результати 11-го туру Ліги 1

Відбулись заключні поєдинки 11-го туру чемпіонату Франції.

Марсель у рідних стінах поступився ПСЖ. Суперник Динамо Ренн програв Реймсу. Ніцца на виїзді обіграла Бордо. 

Чемпіонат Франції, Ліга 1

11-й тур

28 жовтня

Бордо – Ніцца  0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 54 Сіпрієн

Марсель – ПСЖ  0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Мбаппе, 0:2 - 90+4 Дракслер

Ренн - Реймс 0:2 (0:1)

Голи 0:1 - 16 Удін, 0:2 - 53 Удін

Нагадаємо, Динамо перемогло французький Ренн у 3-му турі Ліги Європи

Голкіпер Динамо Денис Бойко попросив вибачення у вболівальників за пропущений м'яч.

Джерело - Чемпіон.

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