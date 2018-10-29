Ренн несподівано поступився Реймсу, ПСЖ продовжує переможну ходу. Результати 11-го туру Ліги 1

Відбулись заключні поєдинки 11-го туру чемпіонату Франції.
Марсель у рідних стінах поступився ПСЖ. Суперник Динамо Ренн програв Реймсу. Ніцца на виїзді обіграла Бордо.
Чемпіонат Франції, Ліга 1
11-й тур
28 жовтня
Бордо – Ніцца 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 54 Сіпрієн
Марсель – ПСЖ 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Мбаппе, 0:2 - 90+4 Дракслер
Ренн - Реймс 0:2 (0:1)
Голи 0:1 - 16 Удін, 0:2 - 53 Удін
Нагадаємо, Динамо перемогло французький Ренн у 3-му турі Ліги Європи.
Голкіпер Динамо Денис Бойко попросив вибачення у вболівальників за пропущений м'яч.
Джерело - Чемпіон.