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Шахтар переграв Динамо в найпринциповішому українському дербі

Вчора 19:10 851
Козлова вийшла у фінал турніру в Торонто
Вчора 22:30 278
Рекорд на віка. Легендарному українському стрілку - 51!
Вчора 21:20 613 1
Шахтар - Динамо: 2:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 18:55 12792
Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018
Вчора 16:32 8931
Степаненко все ж вийде у складі Шахтаря
Вчора 16:00 512
Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО
Вчора 15:27 945
Леганес — Атлетіко: пряма онлайн-трансляція
Вчора 13:56 323
Лунін залишився в запасі на матч з Атлетіком
Вчора 13:10 335
Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО
Вчора 12:27 693
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Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО Phillip Hess
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Рекорд на віка. Легендарному українському стрілку - 51!
Рекорд на віка. Легендарному українському стрілку - 51! Андрій Твердохліб
Вчора 21:20 613 1
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 21:07 1088
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 19:45 1700
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31.10.2018 12:18 2125
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО
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Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
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Арсенал і Ліверпуль не виявили переможця в центральному матчі туру. ВІДЕО

Вчора 23:50 248 0
Арсенал і Ліверпуль не виявили переможця в центральному матчі туру. ВІДЕО

Лондонський Арсенал вдома зіграв унічию із Ліверпулем в 11-му турі англійської Прем'єр-ліги.

В центральному матчі 11-го туру АПЛ Арсенал та Ліверпуль зіграли внічию, обмінявшись голами Ляказетта та Мілнера в другому таймі.

Окрім цього, в поєдинку був ще один гол - в першому таймі забив Мане -, але його помилково не зарахували через офсайд.

Чемпіонат Англії, АПЛ

11-й тур

3 листопада

Арсенал – Ліверпуль 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 62 Мілнер, 1:1 - 82 Ляказетт

 

Нагадаємо, Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні.

А МЮ переміг Борнмут в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.

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