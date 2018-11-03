Арсенал і Ліверпуль не виявили переможця в центральному матчі туру. ВІДЕО

Лондонський Арсенал вдома зіграв унічию із Ліверпулем в 11-му турі англійської Прем'єр-ліги.
В центральному матчі 11-го туру АПЛ Арсенал та Ліверпуль зіграли внічию, обмінявшись голами Ляказетта та Мілнера в другому таймі.
Окрім цього, в поєдинку був ще один гол - в першому таймі забив Мане -, але його помилково не зарахували через офсайд.
Чемпіонат Англії, АПЛ
11-й тур
3 листопада
Арсенал – Ліверпуль 1:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 62 Мілнер, 1:1 - 82 Ляказетт
Нагадаємо, Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні.
Джерело - Чемпіон.