Арсенал і Ліверпуль не виявили переможця в центральному матчі туру. ВІДЕО

Лондонський Арсенал вдома зіграв унічию із Ліверпулем в 11-му турі англійської Прем'єр-ліги.

В центральному матчі 11-го туру АПЛ Арсенал та Ліверпуль зіграли внічию, обмінявшись голами Ляказетта та Мілнера в другому таймі.

Окрім цього, в поєдинку був ще один гол - в першому таймі забив Мане -, але його помилково не зарахували через офсайд.

Чемпіонат Англії, АПЛ

11-й тур

3 листопада

Арсенал – Ліверпуль 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 62 Мілнер, 1:1 - 82 Ляказетт

Нагадаємо, Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні.

А МЮ переміг Борнмут в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.