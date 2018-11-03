Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні, Вест Гем переграв Бернлі. Результати 11-го туру АПЛ

В матчах 11-го туру англійської Прем'єр - Ліги Вест Гем переграв Бернлі, Лестер в гостях переміг Кардіфф, Ньюкасл вдома здобув першу перемогу в сезоні завдяки голу Переса.

Чемпіонат Англії Прем'єр-Ліга

11 тур

3 листопада

Вест Гем – Бернлі – 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Арнаутович, 1:1 - 45 Гудмундссон, 2:1 - 68 Андерсон, 2:2 - 77 Вуд, 3:2 - 84 Андерсон , 4:2 - 90+2 Чічаріто, 90+2

Кардіфф – Лестер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Грей.

Ньюкасл – Уотфорд – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Перес.

Нагадаємо, МЮ переміг Борнмут в АПЛ.

Гравці Лестера вшанували свого загиблого власника перед поєдинком проти Кардіффа.

Джерело - Чемпіон.