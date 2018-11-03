Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні, Вест Гем переграв Бернлі. Результати 11-го туру АПЛ

В матчах 11-го туру англійської Прем'єр - Ліги Вест Гем переграв Бернлі, Лестер в гостях переміг Кардіфф, Ньюкасл вдома здобув першу перемогу в сезоні завдяки голу Переса.
Чемпіонат Англії Прем'єр-Ліга
11 тур
3 листопада
Вест Гем – Бернлі – 4:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Арнаутович, 1:1 - 45 Гудмундссон, 2:1 - 68 Андерсон, 2:2 - 77 Вуд, 3:2 - 84 Андерсон , 4:2 - 90+2 Чічаріто, 90+2
Кардіфф – Лестер 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 55 Грей.
Ньюкасл – Уотфорд – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 65 Перес.
Нагадаємо, МЮ переміг Борнмут в АПЛ.
Гравці Лестера вшанували свого загиблого власника перед поєдинком проти Кардіффа.
Джерело - Чемпіон.